Neymar sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı!

Neymar'ın takımı Santos, Brezilya Ligi'nde Vasco de Gama'yı konuk etti. Santos bu karşılaşmadan 6-0'lık tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Neymar sahada gözyaşlarını döktü.

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; futbolcu karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu utanç verici, tam bir rezalet! Performansımızdan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Taraftarların protesto etme hakkı var, bizi hakaretlerle ya da beddualarla eleştirebilirler ama şiddet olmamalı. Çok büyük bir utanç hissediyorum. Hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Santos formasıyla böyle bir maç oynamak utanç verici. Herkes başını öne eğmeli, evine gidip ne yapmak istediğini düşünmeli" ifadelerine yer verdi.