Haberler Futbol Neymar sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı!

Brezilya 1. Ligi'nde 15. sırada bulunan Neymar'ın takımı Santos sahasında Vasco de Gama ile karşı karşıya geldi. Santos bu mücadeleden 6-0'lık tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu ağır mağlubiyetin ardından takımın yıldız ismi Neymar gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:38
Neymar'ın takımı Santos, Brezilya Ligi'nde Vasco de Gama'yı konuk etti. Santos bu karşılaşmadan 6-0'lık tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Neymar sahada gözyaşlarını döktü.

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; futbolcu karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu utanç verici, tam bir rezalet! Performansımızdan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Taraftarların protesto etme hakkı var, bizi hakaretlerle ya da beddualarla eleştirebilirler ama şiddet olmamalı. Çok büyük bir utanç hissediyorum. Hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Santos formasıyla böyle bir maç oynamak utanç verici. Herkes başını öne eğmeli, evine gidip ne yapmak istediğini düşünmeli" ifadelerine yer verdi.

