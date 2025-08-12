CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hami Mandıralı'nın TFF Başkanı Sportif Danışmanı, Samet Aybaba'nın ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurdu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 14:45


Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek. Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.


