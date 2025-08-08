Bugünkü maçlar 8 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Gaziantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Ümraniyespor - Manisa FK (beIN Sports 2)

