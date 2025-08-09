CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 08:26
Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

19:00 İstanbulspor - Serik Spor (beIN Sports MAX 1)

21:30 Iğdır FK - Sarıyer (beIN Sports 2)

21:30 Hatayspor - Keçiörengücü (beIN Sports 1)

