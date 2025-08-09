Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

19:00 İstanbulspor - Serik Spor (beIN Sports MAX 1)

21:30 Iğdır FK - Sarıyer (beIN Sports 2)

21:30 Hatayspor - Keçiörengücü (beIN Sports 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...