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Haberler Futbol UEFA'dan Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev!

UEFA'dan Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'ı 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçlarında görevlendirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 23:11
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UEFA'dan Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'ı 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, Norveç'in Rosenborg ile İsveç'in Hammarby takımları arasında oynanacak karşılaşma görev alacak. Müsabaka, Norveç'in Trondheim şehrinde yer alan Lerkendal Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün'ün yapacağı maçın dördüncü hakemliğini de Ömer Faruk Turtay üstlenecek. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Davut Dakul Çelik yer alacak.

Atilla Karaoğlan ise İzlanda'nın Vikingur Reykjavik ile Danimarka'nın Brondby takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Karşılaşma, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Vikingsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

Mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliği de Ozan Ergün üstlenecek. Müsabakada VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

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