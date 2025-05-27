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Haberler Futbol Shakhtar Donetsk Arda Turan'ı resmen açıkladı!

Shakhtar Donetsk Arda Turan'ı resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 21:44 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 22:00
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Shakhtar Donetsk Arda Turan'ı resmen açıkladı!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eyüpspor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Arda Turan'ın yeni durağı Shakhtar Donetsk oldu. Genç teknik adam, Ukrayna ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'ten 'Hoş geldin Arda Turan' başlığıyla yapılan açıklamada, "38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39'uncu teknik direktör olacak" ifadeleri kullanıldı.

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