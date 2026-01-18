CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 09:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Artık çanlar G.Saray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden Icardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı. G.Saray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Bu dakikadan sonra G.Saray, ciddi anlamda şansa bir gol buldu. Kazımcan'ın uzun taç atışı, Nazım Sangare'den sekti, Barış Alper bomboş tamamlayıverdi. Aslında bu golden sonra bu kötü G.Saray, maçı da kazanabilirdi. Abdülkerim'in kafasını çıkararak kaleci Zafer maç boyu kendisine fazla iş düşmemiş olmasına rağmen belki de maçı kurtardı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Sonuçta bugün F.Bahçe ve Trabzon kazanırlarsa ligin ikinci yarısında kartlar yeniden dağıtılacak. Hele son saniyede Antep'in kaçırdığı pozisyon gol olsa belki de G.Saray'da dinamikler yerinden oynayacaktı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

Hakem Oğuzhan Çakır kötü maç yönetmedi. 1-2 kart hatası, 1-2 de faul hatasıyla benim kriterlerime göre maçı iyi yönetti.

Lookman transferinde yeni talip!
Kante F.Bahçe'ye bir adım uzakta!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Suriye ordusundan Fırat'ta SDG temizliği! Nehrin batısı temizlendi sıra doğusuna geldi: Hedef Rakka... Deyrizor'da sokağa çıkma yasağı
G.Saray'dan yılın transferi! Real Madrid'in yıldızı...
F.Bahçe'de gündem yeniden David!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu futbolla şampiyonluk hayal" "Bu futbolla şampiyonluk hayal" 08:48
Fotomaç yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi Fotomaç yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi 07:20
Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! 01:20
Okan Buruk'tan transfer itirafı! Okan Buruk'tan transfer itirafı! 01:20
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! 01:20
G.Saray'a G.Antep çelmesi! G.Saray'a G.Antep çelmesi! 01:20
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! 01:20
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:20
G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! 01:20
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı 01:20
F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 01:20
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 01:20