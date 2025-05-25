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Haberler Futbol Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon Portekiz Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon Portekiz Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası final maçında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluğu kaybettiği rakibine karşı kupada rövanşı almayı hedefleyen Benfica, hata yapmak istemiyor. Bruno Lage yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Benfica, sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor. Kritik maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Portekiz Ligi'ni şampiyon olarak kapatan ve müzesine bir kupa daha götürmeyi amaçlayan Sporting Lizbon ise güçlü rakibi karşısında bir başarı daha elde etmek istiyor. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:53
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Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon Portekiz Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Sporting Lizbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası final maçında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Ligde süren heyecan dolu rekabetin ardından kupada da kozlarını paylaşacak takımlar, mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Ligi ikinci sırada tamamlayan ve sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefleyen Benfica, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü önderliğinde etkili olmaya çalışacak Bruno Lage'ın öğrencileri, kupayı müzesine götürmek istiyor. Sezonu Portekiz Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Sporting Lizbon ise bir kupa daha kazanmanın yollarını arayacak. Zorlu maçta Gyökeres önderliğinde gol ya da goller arayacak Sporting Lizbon, rakibine bir yenilgi daha tattırmayı hedefliyor. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Kupası finalinde oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nacional Do Jamor Stadyumu'nda oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI CANLI İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Bu sezon Benfica formasıyla önemli başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, sezonu kupa ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. Kritik gol ve asistlerle takımlarına puan ya da puanlar kazandırmayı başaran A Milli futbolcuların, Sporting Lizbon ile oynanacak Portekiz Kupası final maçında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Luis, Orkun Kökçü, Schjelderup, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Sporting Lizbon: Silva, Quaresma, Diomande, Inacio, Catamo, Debast, Morita, Araujo, Trincao, Goncalves, Gyökeres

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Portekiz Kupası final maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Benfica ve Sporting Lizbon'da sakat futbolcuların tedavisine devam ediliyor. Benfica'da; Alexander Bath, Manu Silva, Renato Sanches ve Zeki Amdouni'nin kritik maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sporting Lizbon'da ise Daniel Braganca, Joao Simoes ve Nuno Santos'un tedavilerine devam ediliyor.

BENFICA İLE SPORTING LIZBON ARASINDA 201. RANDEVU

Tarihleri boyunca 200 defa karşı karşıya gelen Benfica ile Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında 201. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 89 karşılaşmayı Benfica kazanırken, 59 mücadeleyi de Sporting Lizbon üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 52 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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