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Haberler Futbol Mehmet Topal Petrolul Ploieşti ile yollarını ayırdı!

Mehmet Topal Petrolul Ploieşti ile yollarını ayırdı!

Tekknik direktör Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti ile yollarını ikinci kez ayırdı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 19:23
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Mehmet Topal Petrolul Ploieşti ile yollarını ayırdı!

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, Rumen ekibi ile olan +1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini uzatmadı. Teknik direktörlük kariyerine Petrolul ile başlayan Topal, yaşanan anlaşmazlıklar ve verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle Aralık 2024'te takımdan ayrılmıştı. Yerine gelen Adrian Mutu ile 2.5 ay çalışan Petrolul Ploieşti yönetimi daha sonra uzun ısrarlar sonucunda Topal'ı yeniden takımın başına getirmişti.

İlk teknik direktörlük deneyiminde zorlu ekonomik şartlara rağmen Rumen ekiple birçok başarıya imza atan Mehmet Topal, sezonu tamamladıktan sonra sözleşmesini uzatmayarak yol ayrımına gitti.

Kulüp birçok borcu bulunmasından dolayı futbolcu ödemelerine ve transferlere bütçe ayıramazken maddi sıkıntılar sebebiyle Avrupa Konferans Ligi ön elemesi de hayal oldu. Yaşanan sürecin ardından Petrolul Ploieşti'den ayrılma kararı alan Mehmet Topal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda özel bir yeri olacak bir yılı geride bıraktım. Teknik Direktörlük görevim boyunca, Petrolul Ploieşti takımı ile geçirdiğim bu dönemi unutmak mümkün değil. Saha içinde ve dışında yaşadığım her an, kurduğum dostluklar, edindiğim tecrübeler benim için çok değerli. Artık bu kulübün sıkı bir taraftarıyım. Petrolul'u her zaman kalpten desteklemeye devam edeceğim. Tüm kulüp çalışanlarına, futbolcularıma, taraftarlara, teknik ekibime ve bana kucak açan Romanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi gerçekten en doğru şekilde yaşadım. Şimdi yeni sayfalar zamanı Petrolul her zaman kalbimde olacak."

Petrolul Ploieşti'den yapılan açıklamada ise Mehmet Topal ve yardımcılarına emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

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