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Haberler Futbol Yabancıya revize

Yabancıya revize

TFF, en az 2 oyuncunun 2003 sonrası doğumlu olması zorunluluğunu getirmişti. Bu yabancılarla 1 yıldan fazla sözleşme imzalanırsa, 2 sezon boyunca aynı kurala tabi olacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Yabancıya revize

TFF, 18 Nisan'da yayınladığı futbolcu uygunluğu talimatnamesini revize etti. Futbol Federasyonu, Süper Lig'de A takımdaki 14 yabancının 12'si için yaş kriteri aranmadığını, en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancıdan en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasını zorunlu kılmıştı.

KONTRATA KORUMA

Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada; 2025-26 öncesinde A takıma yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu. Böylece yeni sezon öncesindeki kontratlı yabancılar korundu.

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