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Haberler Futbol Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. 3. tur ilk maçında Muş Spor Kulübü - Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:42
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Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçını takip etmek için tıklayın...

3. Lig play-off 3. turda heyecan başlıyor. Muş Spor Kulübü ile Karşıyaka, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUŞ SPOR KULÜBÜ - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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