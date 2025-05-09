Bugünkü maçlar 9 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports 2)

LaLiga

22:00 Las Palmas - Rayo Vallecano

Serie A

21:45 Milan - Bologna

Bundesliga

21:30 Wolfsburg - Hoffenheim

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