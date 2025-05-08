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Haberler Futbol Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Nesine 2. Lig’de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor mücadele edecek. Galip gelen takımın adını ikinci tura yazdıracağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 11:21
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Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 2. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. Beyaz grupta yer alan Kastamonuspor, Kastamonu Gazi Stadyumu'nda Beykoz Anadoluspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir ust tura yükseleceği mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASTAMONUSPOR - BEYKOZ ANADOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

Kırmızı Grup:

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

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