Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL ITTIHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL ITTIHAD-JEDDAH MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al-Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Boushal; Brozovic, Al-Hassan; Angelo, Otavio, Mane; Ronaldo

Al Ittihad Jeddah: Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Mousa, Pereira, Kadesh; Kante, Fabinho; Diaby, Aouar, Hernandez; Benzema