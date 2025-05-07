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Haberler Futbol Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Nassr ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:58
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Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL ITTIHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL ITTIHAD-JEDDAH MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al-Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Boushal; Brozovic, Al-Hassan; Angelo, Otavio, Mane; Ronaldo

Al Ittihad Jeddah: Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Mousa, Pereira, Kadesh; Kante, Fabinho; Diaby, Aouar, Hernandez; Benzema

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