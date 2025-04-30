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Haberler Futbol K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda K.Çekmece Sinopspor ile Çorluspor 1947 mücadele edecek. Galip gelen takımın adını ikinci tura yazdıracağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 13:14
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K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 3. grupta yer alan K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947, Bolluca Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

K.ÇEKMECE SİNOPSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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