K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 3. grupta yer alan K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947, Bolluca Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

K.ÇEKMECE SİNOPSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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