FA CUP YARI FİNAL CANLI İZLE | Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup yarı final maçında Nottingham Forest-Manchester City karşı karşıya gelecek. Finale çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.