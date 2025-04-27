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Haberler Futbol FA CUP YARI FİNAL CANLI İZLE | Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FA CUP YARI FİNAL CANLI İZLE | Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere FA Cup yarı final maçında Nottingham Forest-Manchester City karşı karşıya gelecek. Finale çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 16:10
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FA CUP YARI FİNAL CANLI İZLE | Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup yarı final maçında Nottingham Forest-Manchester City karşı karşıya gelecek. Finale çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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