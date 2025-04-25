CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına'nın gençleri finalde!

Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına'nın gençleri finalde!

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19 ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 16:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına'nın gençleri finalde!

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Temsilcimizin golleri 72. dakikada Yigit Kemal Turan ve 89. dakikada Boran Başkan kaydetti.

Salzburg U19'un tek golü 85. dakikada John Olof Mellberg'den geldi. Ev sahibi ekip 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor U19 finalde AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile...
Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor!
DİĞER
Sustalı Ceylan'da yeni bölüm nefes kesecek! Ölümle burun buruna...
Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti | Dikkat çeken katılım
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip!
Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... 17:42
Fırtına'nın gençleri finalde! Fırtına'nın gençleri finalde! 16:58
Hacıosmanoğlu ve Montella'dan Trabzonspor U19 Takımı’na destek Hacıosmanoğlu ve Montella'dan Trabzonspor U19 Takımı’na destek 16:04
Trabzonsporlu taraftarlardan Salzburg maçına yoğun ilgi Trabzonsporlu taraftarlardan Salzburg maçına yoğun ilgi 16:02
Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! 15:45
Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! 14:55
Daha Eski
Trabzonspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? 14:49
Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi başladı! 14:33
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 | CANLI Salzburg U19 - Trabzonspor U19 | CANLI 14:26
Mourinho'dan dev rotasyon! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep FK 11'i Mourinho'dan dev rotasyon! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep FK 11'i 13:45
Barcelona - Real Madrid final maçı yayın bilgisi! Barcelona - Real Madrid final maçı yayın bilgisi! 13:40
Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! 13:19