Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına'nın gençleri finalde!

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Temsilcimizin golleri 72. dakikada Yigit Kemal Turan ve 89. dakikada Boran Başkan kaydetti.
Salzburg U19'un tek golü 85. dakikada John Olof Mellberg'den geldi. Ev sahibi ekip 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor U19 finalde AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! 🔥 pic.twitter.com/3a4wNf7sKU— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
Mellberg karambolde kalan topu ağlara gönderdi ve Salzburg beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/nehRGxTOMJ— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
GOOOOOLLL!! BORAN BAŞKAN!! İNANILMAZ BİR GOL DAHA! YENİDEN ÖNDEYİZ! 🚀 pic.twitter.com/zjrmvO4rmQ— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025