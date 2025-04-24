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Haberler Futbol Başkan Recep Tayyip Erdoğan: UEFA ile ortak projelere imza atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: UEFA ile ortak projelere imza atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, UEFA ile daha fazla ortak projelere imza atılacağını söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 13:05
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: UEFA ile ortak projelere imza atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

"TEMSİLCİLİĞİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

"UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"TAKIMLARIMIZ HER SENE UEFA ORGANİZASYONUNDA BOY GÖSTERİYOR"

"2005'te Şampiyonlar Ligi finaline, 2009'da UEFA finaline, 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız her sene UEFA organizasyonlarında boy gösteriyor. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünü fethetti. A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hak etti. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz."

"FUTBOLDA YENİ TESİSLER İNŞA ETTİK"

"Futbolda çoğu ömrünü tamamlayan stadyumları yıkıp yerlerine yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelindeki stadyumlardan 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı ve 4 tanesinin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de tamamladık."

"UEFA İLE ORTAK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

"Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin altyapısının dünya standartlarına ulaşması için seferberlik ruhuyla çalıştık. UEFA, İstanbul temsilciliğinin açılmasıyla bu çalışmaları bir üst seviyeye taşıyoruz. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra İstanbul'da temsilcilik açıyor. UEFA ile daha fazla iletişim kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda bölge federasyonlar ile daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak."

"DEPREMİN GÜNLÜK SİYASETE ALET EDİLMESİNİ TASVİP ETMİYORUZ"

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık ve gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu değerlendirecek ve açıklamaları yapacağız. Bugün sadece şunu önemle söylemek isterim, deprem gibi hepimizi etkileyen konuların, günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, milletçe bir ve beraber olma ve kardeşliğimizi hatırlama günleridir."

"UEFA'NIN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkan ve bakanlarımızı tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum."

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