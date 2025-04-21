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Haberler Futbol Suudi basınından Fatih Terim'e methiye: Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!

Suudi basınından Fatih Terim'e methiye: Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!

Suudi Arabistan Pro Lig resmi hesabından yapılan Fatih Terim paylaşımı gündem oldu. Paylaşımda, Al-Shabab'ın tecrübeli teknik direktör yönetiminde çizdiği başarılı grafik için dikkat çeken ifadeler yer aldı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 19:04
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Suudi basınından Fatih Terim'e methiye: Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!

27 Aralık 2024'te Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, takım üzerinde dikkat çeken etkiler yarattı.

Çıktığı 17 maçta 1.76 puan ortalaması yakalamayı başaran tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitiren Al-Shabab'ı şimdiden 6. sıraya taşıdı ve ilk 4 için iddialı bir takım haline getirdi.

Suudi Arabistan Pro Lig resmi hesabından yapılan paylaşımda Al-Shabab'ın Fatih Terim yönetiminde çizdiği başarılı grafik için dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"AL-SHABAB'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Terim, yıldız orta saha oyuncusu Yannick Carrasco'nun yokluğunda takımı iyi idare etti. Al Shabab, Terim'in görev süresi boyunca ilk ardışık galibiyetlerini kaydetti. O zamandan beri yükselişi sürdürdüler. Suudi Arabistan Pro Lig'de son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen ekip, ligin en formda takımlarından biri haline geldi."

"İLK 4'TE YER ALMA İHTİMALLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

"Bu başarılı grafik onları ilk beşe geri götürdü. Ligi bitimine altı maç kala beşinci sıradaki Al Qadsiah ve dördüncü sıradaki Al Ahli'nin üçer puan gerisinde yer alıyorlar. İlk dörtte yer alma ihtimalleri göz ardı edilemez."

HEYKELTIRAŞ GİBİ İŞLEDİ

"Fatih Terim, takımın faslı golcüsü Abderrazak Hamdallah'ı sihirli dokunuşları ile ligin en tehlikeli forveti haline getirdi. Son 14 maçta 14 gol üreten Hamdallah, toplamda 19 gol ile gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Birinci sırada ise 24 gol ile Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Aynı zamanda Terim, takımın 10 numarası Cristian Guanca'dan en iyi verimi almayı bilirken 32 yaşındaki oyuncu Şubat ve Mart aylarında ligin en iyi oyuncusu seçildi."

TEK RAKİBİ AL-HILAL

14 maçta 34 gol ile Fatih Terim'in Al-Shabab'ı ligin en golcü takımlarından biri oldu. Bu kulvarda tek rakipleri, 40 gol ile Al-Hilal oldu.

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