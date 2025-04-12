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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al-Nassr - Al-Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Nassr - Al-Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al-Nassr ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:51
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Al-Nassr - Al-Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Nassr - Al-Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Nassr ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-NASSR - AL-RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al-Nassr - Al-Riyadh maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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