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Haberler Futbol 8 saniye tutan korneri yiyecek

8 saniye tutan korneri yiyecek

Uluslarası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek kural değişikliklerini içeren bir kitapçık yayınladı. Artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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8 saniye tutan korneri yiyecek
Uluslarası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek kural değişikliklerini içeren bir kitapçık yayınladı. Artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.
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