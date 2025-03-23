İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İskoçya - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İskoçya - Yunanistan çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Yunanistan maçı 23 Mart Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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