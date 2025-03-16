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Haberler Futbol Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli 10 dakikada kırmızı kart gördü!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli 10 dakikada kırmızı kart gördü!

Bir dönem Beşiktaş formasını terleten Dele Alli, 2 yılın ardından yeniden sahalara geri döndü. İngiliz futbolcu, Serie A'da Como'nun Milan ile karşı karşıya geldiği mücadelede 10 dakikada kırmıızı kart görerek gündeme oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 10:16
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli 10 dakikada kırmızı kart gördü!

Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Dele Alli, 2 yılın ardından yeşil sahalara geri döndü. İngiliz oyuncu, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Futbolcunun takımı Como ise Milan deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Dele Alli son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıldız sahalardan uzak kaldı. Oyuncunun, Como ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşmesi var.

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