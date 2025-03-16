Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli 10 dakikada kırmızı kart gördü!

Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Dele Alli, 2 yılın ardından yeşil sahalara geri döndü. İngiliz oyuncu, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Futbolcunun takımı Como ise Milan deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Dele Alli son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıldız sahalardan uzak kaldı. Oyuncunun, Como ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşmesi var.