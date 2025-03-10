Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Gaziantep FK- Eyüpspor maçını izledim. Selçuk İnan ve Arda Turan'ı görünce çok mutlu oldum. Albert Riera da teknik adam oldu. Çalıştığım herkes teknik adam olarak beni geçsin, bu potansiyel hepsinde var. Onlara hep söylerim, futbolculukla teknik adamlık çok farklı. Burada da iz bırakacaklardır. Araştırmacı olmalılar ve günü takip etmeliler. Başarılarından gurur duymaya ve onları izleye devam edeceğim."

"OSIMHEN VE ICARDI..."

"Galatasaray tarih boyunca birçok yıldız transfer etti ve Victor Osimhen de bunlardan biri. Yerli ve yabancı çok büyük yıldılar gördük Galatasaray'da. Beni heyecanlandıran bir forvet Osimhen. Kısa sürede Galatasaray ile arasında çok önemli bir bağ oluştu. Oyuncu yetenekleri üst düzey ve Avrupa'nın en iyi 9 numaralarından biri. Oyun içinde sürekli arayışta, kazanma arzusuyla Galatasaray'a yakışıyor. Herkes Osimhen gibi oyuncu ister. Galatasaray, Osimhen gibi oyuncuları kadrosunda bulundurma ihtiyacı ve misyonu da var. Bundan sonra hep öyle olacak gibi, öyle görünüyor. Mauro Icardi de farklı özellikleriyle, birbirlerini tamamladı. Icardi de çok özel bir oyuncu, sadece tek bir pozisyonla onu yorumlamak istemem. Sayısı azalan, nitelikli bir forvet. Umarım en kısa zamanda geri döner. Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları var. Bu seviyeye ulaşan her oyuncu değerlidir ve Galatasaray taraftarı, o formayı giyen herkese sevgi gösterecektir."