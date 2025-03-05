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Haberler Futbol Türkiye ve Almanya'nın milli takım için yarıştığı genç yıldız: Mert Kömür için harekete geçildi!

Türkiye ve Almanya'nın milli takım için yarıştığı genç yıldız: Mert Kömür için harekete geçildi!

Genç yetenek Mert Kömür için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri harekete geçti. Almanya Futbol Federasyonu'nun da oyuncuyu milli takımına katmak için aktif bir çalışma başlattığı bildirildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 21:58
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Türkiye ve Almanya'nın milli takım için yarıştığı genç yıldız: Mert Kömür için harekete geçildi!

Augsburg'un 10 numarası ve Almanya U20 takımının oyuncusu Mert Kömür için iki ülke de mücadele ediyor. Bild gazetesinin haberine göre, Almanya oyuncuyu kendi milli takımına kazandırmak için çaba sarf ederken Türkiye de bu genç yeteneği almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mert Kömür'ün Augsburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek. Almanya U20 takımıyla 6 maça çıkan genç oyuncu, bu süreçte 2 gol kaydetti.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Augsburg'a 1860 Münih altyapısından transfer olan Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 doğumlu. 183 cm boyunda olan genç futbolcu, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç oyuncu, özellikle 10 numara mevkisinde görev yaparken aynı zamanda ceza sahası dışından etkili şutlar atabilme özelliğine sahip.

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