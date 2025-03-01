Manchester United-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Manchester United-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 5. tur maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Manchester United-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek Manchester United-Fulham maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE