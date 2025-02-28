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Haberler Futbol Al Hilal-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 14:59 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 15:05
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Al Hilal-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Ahli maçı 28 Şubat Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL HILAL-AL AHLI MAÇI CANLI İZLE

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