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Haberler Futbol Karagümrük - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karagümrük - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karagümrük - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:52
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Karagümrük - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karagümrük - İskenderunspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu son maçında Karagümrük ile İskenderunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - İskenderunspor maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

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