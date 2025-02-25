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Haberler Futbol Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası çeyrek final

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası çeyrek final

İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:30
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Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası çeyrek final

Inter - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Inter - Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Inter - Lazio maçı 25 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER - LAZIO MAÇI CANLI İZLE

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