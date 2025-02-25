Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası çeyrek final

Inter - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Inter - Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Inter - Lazio maçı 25 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER - LAZIO MAÇI CANLI İZLE

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