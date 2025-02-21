DİĞER
PSG 7 bitirdi
Devler Ligi'nin playoff'unda bir başka Fransız temsilcisi Brest'le eşleşen Paris Saint- Germain, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmış ve tur kapısını aralamıştı. Enrique'nin öğrenciler, evinde oynadıkları ikinci maçta ise rakiplerine acımadı. İlk yarıyı Barcola ve Kvara'nın golleriyle 2-0 önde kapatan PSG, ikinci yarı; Vitinha, Doue, Mendes, Ramos ve Mayulu'yla farka koştu. PSG, maçı 7-0'lık skorla kazanarak turladı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.