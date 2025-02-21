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Haberler Futbol PSG 7 bitirdi

PSG 7 bitirdi

Devler Ligi'nin playoff'unda bir başka Fransız temsilcisi Brest'le eşleşen Paris Saint- Germain, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmış ve tur kapısını aralamıştı. Enrique'nin öğrenciler, evinde oynadıkları ikinci maçta ise rakiplerine acımadı. İlk yarıyı Barcola ve Kvara'nın golleriyle 2-0 önde kapatan PSG, ikinci yarı; Vitinha, Doue, Mendes, Ramos ve Mayulu'yla farka koştu. PSG, maçı 7-0'lık skorla kazanarak turladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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PSG 7 bitirdi
Devler Ligi'nin playoff'unda bir başka Fransız temsilcisi Brest'le eşleşen Paris Saint- Germain, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmış ve tur kapısını aralamıştı. Enrique'nin öğrenciler, evinde oynadıkları ikinci maçta ise rakiplerine acımadı. İlk yarıyı Barcola ve Kvara'nın golleriyle 2-0 önde kapatan PSG, ikinci yarı; Vitinha, Doue, Mendes, Ramos ve Mayulu'yla farka koştu. PSG, maçı 7-0'lık skorla kazanarak turladı.
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