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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ancak geçen 2 yılda istediği şansları bulmakta zorlanan Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın dev kulüplerinden 3 tanesi milli futbolcu ile ilgileniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:27
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

İngiltere'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan İspanyol devi, sahasında da 3-1 galip gelerek toplamda 6-3'lük skorla tur atlayan taraf oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

MBAPPE'DEN HAT-TRICK

Eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 4'üncü, 33'üncü ve 61'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 90+2. dakikada Nico Gonzalez'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Milli futbolcumuz, maçta süre bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Öte yandan Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Güler, yeni sezonda Real Madrid'de istediği süreleri bulamazken Avrupa'nın diğer dev kulüpleri de milli yıldızı transfer gündemlerine aldılar.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Bu doğrultuda İspanyol basını, Arda Güler ile ilgilenen takımları yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

ARDA'YA 3 TALİP

Fichajes'in haberine göre; Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United Arda Güler ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Haberin devamında bu 3 kulübün de Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için izleyeceği yollar belirtildi. Bayern Münih'in, geçmişte Real Madrid'de oynayan James Rodriguez ve Alvaro Odriozola gibi isimleri kiralama stratejisini Arda Güler için de uygulayabileceği yazılırken,

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Henüz Arda Güler Fenerbahçe'deyken kendisini transfer etmek isteyen Liverpool'un yıldız ismi kadroya dahil etmek ve orta sahalarını büyük potansiyele sahip bir oyuncuyla güçlendirmek için yeni bir fırsat gördüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Haberde son olarak Manchester United'ın Arda Güler'i kadrosuna katmak için önemli miktarda para harcamaya istekli olabileceği ancak Kırmızı Şeytanlar'ın istikrarsız sezonu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmama ihtimalinin genç yıldızı ikna etmede İngiliz ekibinin aleyhine bir durum oluşturabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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