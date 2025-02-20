TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım

Henüz Arda Güler Fenerbahçe'deyken kendisini transfer etmek isteyen Liverpool'un yıldız ismi kadroya dahil etmek ve orta sahalarını büyük potansiyele sahip bir oyuncuyla güçlendirmek için yeni bir fırsat gördüğü belirtildi.

Haberde son olarak Manchester United'ın Arda Güler'i kadrosuna katmak için önemli miktarda para harcamaya istekli olabileceği ancak Kırmızı Şeytanlar'ın istikrarsız sezonu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmama ihtimalinin genç yıldızı ikna etmede İngiliz ekibinin aleyhine bir durum oluşturabileceği vurgulandı.