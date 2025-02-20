TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! İşte milli yıldıza talip olan 3 takım
2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ancak geçen 2 yılda istediği şansları bulmakta zorlanan Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın dev kulüplerinden 3 tanesi milli futbolcu ile ilgileniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Milli futbolcumuz, maçta süre bulamadı.
Öte yandan Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Güler, yeni sezonda Real Madrid'de istediği süreleri bulamazken Avrupa'nın diğer dev kulüpleri de milli yıldızı transfer gündemlerine aldılar.
Bu doğrultuda İspanyol basını, Arda Güler ile ilgilenen takımları yazdı.
ARDA'YA 3 TALİP
Fichajes'in haberine göre; Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United Arda Güler ile ilgileniyor.
Haberin devamında bu 3 kulübün de Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için izleyeceği yollar belirtildi. Bayern Münih'in, geçmişte Real Madrid'de oynayan James Rodriguez ve Alvaro Odriozola gibi isimleri kiralama stratejisini Arda Güler için de uygulayabileceği yazılırken,
Henüz Arda Güler Fenerbahçe'deyken kendisini transfer etmek isteyen Liverpool'un yıldız ismi kadroya dahil etmek ve orta sahalarını büyük potansiyele sahip bir oyuncuyla güçlendirmek için yeni bir fırsat gördüğü belirtildi.
Haberde son olarak Manchester United'ın Arda Güler'i kadrosuna katmak için önemli miktarda para harcamaya istekli olabileceği ancak Kırmızı Şeytanlar'ın istikrarsız sezonu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmama ihtimalinin genç yıldızı ikna etmede İngiliz ekibinin aleyhine bir durum oluşturabileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
19 yaşındaki yıldız, yeni sezonda eflatun-beyazlı ekiple 28 maça çıkarken 3 gol 5 asistlik performans gösterdi.
DİĞER