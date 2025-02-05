Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Newcastle United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Lig Kupası yari final maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İlk maçta evinde 2-0 kaybeden Londra temsilcisi, rövanş maçında turu alan taraf olmak istiyor. Son olarak Premier Lig'de Manchester City karşısında 5-1 kazanan Mikel Arteta'nın öğrencileri, Havertz, Trossardi ve Martinelli gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Isak ve Gordon'un golleriyle Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanmayı bilen Newcastle United ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Eddie Howe'un öğrencileri, finale çıkan takım olmayı hedefliyor. Peki, Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere Lig Kupası hakkında dikkat çeken detaylar...
NEWCASTLE UNITED -ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde oynanacak Newcastle United - Arsenal maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
NEWCASTLE UNITED -ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
St James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Arsenal maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.