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Haberler Futbol Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Emirates Stadyumu'nda Isak ve Gordon'un golleriyle ilk maçı 2-0 kazanmayı bilen Newcastle United, evinde oynayacağı karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Kupada finale çıkmayı amaçlayan Eddie Howe'un öğrencileri, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Son olarak Premier Lig'de Manchester City'yi 5-1 mağlup eden Arsenal ise kupa maçına moralli çıkacak. Güçlü rakibi karşısında 2-0 geride başlayacak Mikel Arteta'nın öğrencileri, hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Havertz, Trossardi ve Martinelli gibi isimlerle gol arayacak Londra temsilcisi, rövanş maçında turu alan taraf olmak istiyor. Peki, Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere Lig Kupası hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 15:20
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Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Newcastle United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası yari final maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İlk maçta evinde 2-0 kaybeden Londra temsilcisi, rövanş maçında turu alan taraf olmak istiyor. Son olarak Premier Lig'de Manchester City karşısında 5-1 kazanan Mikel Arteta'nın öğrencileri, Havertz, Trossardi ve Martinelli gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Isak ve Gordon'un golleriyle Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanmayı bilen Newcastle United ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Eddie Howe'un öğrencileri, finale çıkan takım olmayı hedefliyor. Peki, Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere Lig Kupası hakkında dikkat çeken detaylar...

NEWCASTLE UNITED -ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde oynanacak Newcastle United - Arsenal maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED -ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

St James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Arsenal maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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