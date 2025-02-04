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Haberler Futbol İTALYA KUPASI CANLI İZLE | Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA KUPASI CANLI İZLE | Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Serie A'da şampiyon olmak için mücadele eden ev sahibi takım, aynı zamanda İtalya Kupası'nın da sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:10
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İTALYA KUPASI CANLI İZLE | Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Gian Piero Gasperi'nin öğrencileri, İtalya Kupası'nın da sahibi olmayı amaçlıyor. Bologna karşısında iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Atalanta, güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Kupası çeyrek final maçında oynanacak Atalanta - Bologna maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak Atalanta - Bologna maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE

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