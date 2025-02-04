Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali

Atletico Madrid - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, Diego Simeone'nin öğrencileri kupaya ulaşmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Madrid temsilcisi, Getafe karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak yarı final biletini kapmayı amaçlıyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Atletico Madrid - Getafe maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak.
ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio La Peineta Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Getafe maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.