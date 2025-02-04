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Haberler Futbol Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali

Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Li Liga'da 48 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi takım, kupada da finale kadar gitmeyi amaçlıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Diego Simeone'nin öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:10
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Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali

Atletico Madrid - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, Diego Simeone'nin öğrencileri kupaya ulaşmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Madrid temsilcisi, Getafe karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak yarı final biletini kapmayı amaçlıyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Atletico Madrid - Getafe maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio La Peineta Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Getafe maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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