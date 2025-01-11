Spor camiası Ahmet Çalık'ı unutmadı!

Ülkemizde Gençerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Ahmet Çalık, vefatının 3. yılında unutulmadı. İşte paylaşımlar...

8'i A Millî Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle… pic.twitter.com/S7l2RgGJS0