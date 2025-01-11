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Haberler Futbol Spor camiası Ahmet Çalık'ı unutmadı!

Spor camiası Ahmet Çalık'ı unutmadı!

Ülkemizde Gençerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Ahmet Çalık, vefatının 3. yılında unutulmadı. İşte paylaşımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:11
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Spor camiası Ahmet Çalık'ı unutmadı!

Ülkemizde Gençerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Ahmet Çalık, vefatının 3. yılında unutulmadı. İşte paylaşımlar...

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