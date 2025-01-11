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Haberler Futbol 11 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

11 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 08:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 08:10
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11 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kayserispor - Samsunspor (beIN Sports 1)

16:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

19:00 Beşiktaş - Bodrum FK (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Iğdır FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

16:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves - Girona

18:15 Valladolid - Real Betis

20:30 Espanyol - Leganes

23:00 Sevilla - Valencia

Serie A

17:00 Empoli - Lecce

17:00 Udinese - Atalanta

20:00 Torino - Juventus

22:45 Milan - Cagliari

Ligue 1

19:00 Brest - Lyon

21:00 Reims - Nice

23:05 Rennes - Marsilya

Bundesliga

17:30 Heidenheim - Union Berlin

17:30 Freiburg - Holstein Kiel

17:30 St. Pauli - Eintracht Frankfurt

17:30 Hoffenheim - Wolfsburg

17:30 Mainz 05 - Bochum

20:30 Mönchengladbach - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:45 Al Orubah - Al Hilal Riyadh

17:40 Al-Qadsiah - Al Taawon

20:00 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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