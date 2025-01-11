11 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kayserispor - Samsunspor (beIN Sports 1)
16:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Bodrum FK (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Iğdır FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
16:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
LaLiga
16:00 Deportivo Alaves - Girona
18:15 Valladolid - Real Betis
20:30 Espanyol - Leganes
23:00 Sevilla - Valencia
Serie A
17:00 Empoli - Lecce
17:00 Udinese - Atalanta
20:00 Torino - Juventus
22:45 Milan - Cagliari
Ligue 1
19:00 Brest - Lyon
21:00 Reims - Nice
23:05 Rennes - Marsilya
Bundesliga
17:30 Heidenheim - Union Berlin
17:30 Freiburg - Holstein Kiel
17:30 St. Pauli - Eintracht Frankfurt
17:30 Hoffenheim - Wolfsburg
17:30 Mainz 05 - Bochum
20:30 Mönchengladbach - Bayern Münih
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:45 Al Orubah - Al Hilal Riyadh
17:40 Al-Qadsiah - Al Taawon
20:00 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah
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