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Haberler Futbol Eyüpspor - Boluspor maçı CANLI | Eyüpspor - Boluspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Boluspor maçı CANLI | Eyüpspor - Boluspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Eyüpspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği kupa yarışında heyecan devam ederken Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:50
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Eyüpspor - Boluspor maçı CANLI | Eyüpspor - Boluspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçlarında Süper Lig ekibi Eyüpspor, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek. Erdem Mertoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Boluspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, bir önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek gruplara kalmayı başardı. İki takım daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ikas Eyüpspor 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, 3 maçta rakibini mağlup etti.

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