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Haberler Futbol Benfica - Braga maçı CANLI İZLE | Benfica - Braga yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Lig Kupası

Benfica - Braga maçı CANLI İZLE | Benfica - Braga yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Lig Kupası

Portekiz Lig Kupası'nda heyecan, Benfica ile Braga karşılaşmasıyla devam ediyor. Yarı final maçında Kerem Atürkoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geçen hafta oynanan iki takımın karşılaşmasında Braga deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. Peki Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:30
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Benfica - Braga maçı CANLI İZLE | Benfica - Braga yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Lig Kupası

Benfica - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Benfica ile Braga, Protekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lizbon'daki Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın kazananı, Porto- Sporting Lizbon maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Bruno Lage'nin Braga karşısında Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de yer vermesi beklenirken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Braga maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉BENFICA - BRAGA MAÇI CANLI İZLE👈

BENFICA - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Bah, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Barreiro, Renato Sanches, Aursnes; Beste, Arthur Cabral, Kerem Aktürkoğlu

Braga: Matheus; Victor Gomez, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Marin; Vitor Carvalho, Joao Moutinho, Zalazar; Ricardo Horta, El Ouazzani, Bruma.

👉BENFICA - BRAGA yarı final maçı TRT SPOR CANLI İZLE👈

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