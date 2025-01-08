Benfica - Braga maçı CANLI İZLE | Benfica - Braga yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Lig Kupası

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Benfica ile Braga, Protekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lizbon'daki Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın kazananı, Porto- Sporting Lizbon maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Bruno Lage'nin Braga karşısında Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de yer vermesi beklenirken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica - Braga maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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BENFICA - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Bah, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Barreiro, Renato Sanches, Aursnes; Beste, Arthur Cabral, Kerem Aktürkoğlu
Braga: Matheus; Victor Gomez, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Marin; Vitor Carvalho, Joao Moutinho, Zalazar; Ricardo Horta, El Ouazzani, Bruma.
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