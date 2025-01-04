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Haberler Futbol Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liga Portugal

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liga Portugal

LigaPortugal'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Benfica ile Braga kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Braga karşısında oynayıp oynamayacağı Türk taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:40
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Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liga Portugal

Benfica - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde Benfica - Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Braga karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Braga maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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