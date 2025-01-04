Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liga Portugal

Benfica - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Liga Portugal'da heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde Benfica - Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Braga karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BENFİCA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Benfica - Braga maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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