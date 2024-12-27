Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"
İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen genç futbolcu Amad Diallo, kulübünün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız, gol sevinçlerinde Arda Güler'den esinlendiğini belirtti. Diallo ayrıca milli yıldızdan övgüyle bahsetti. İşte detaylar...
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Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Amad Diallo, bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.
İşte Manchester United resmi web sitesinde yer alan o yazı.
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