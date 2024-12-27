Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

Genç isim, Arda Güler'in gol sevincinden etkilendiğini belirterek, "Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid'de oynayan Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü bunu seviyorum. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı oynadığım ve iki gol attığım maçtı. Avrupa'da 1 yıldır kazanamıyorduk. Bu yüzden benim ve takımım için çok fazla şey ifade ediyordu." şeklinde konuştu.