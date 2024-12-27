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Haberler Futbol Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen genç futbolcu Amad Diallo, kulübünün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız, gol sevinçlerinde Arda Güler'den esinlendiğini belirtti. Diallo ayrıca milli yıldızdan övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 15:51
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Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo, Kırmızı Şeytanlar'ın resmi dergisi "Inside United"a konuştu. Fildişi Sahilli futbolcunun anlattıklarına kulübün resmi web sitesinde de yer verildi. Diallo, attığı gollerin ardından yaptığı sevince açıklık getirdi.

Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

Genç isim, Arda Güler'in gol sevincinden etkilendiğini belirterek, "Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid'de oynayan Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü bunu seviyorum. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı oynadığım ve iki gol attığım maçtı. Avrupa'da 1 yıldır kazanamıyorduk. Bu yüzden benim ve takımım için çok fazla şey ifade ediyordu." şeklinde konuştu.

Manchester United'lı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Onu taklit etmeye çalıştım"

Amad Diallo ayrıca, "Evet, Arda Güler'i beğeniyorum. İyi ve genç bir oyuncu. Real Madrid'de oynayan, şu anda dünyanın en iyilerinden biri olan üst düzey bir oyuncu." açıklamasında bulundu.

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