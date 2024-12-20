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Haberler Futbol Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler tarafından merakla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. Sürpriz sonuçların çıktığı maçlarda elenen takımlar belli olurken, organizasyonda grup aşamasına geçildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK kura çekimi hakkında merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:00
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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. Sürpriz sonuçların alındı maçlarda gruplara kalan takımlar belli oldu. Futbolseverler tarafından merakla takip edilen organizasyonda hangi takımların aynı grupta yer alacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Her sene oynanan maçlarla gündem olmaya devam eden Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. Yeni format gereği grup aşamalarından devam edilecek organizasyonda kura çekim tarihi ise belli oldu.

Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Futbolseverler tarafından merakla takip edilecek organizasyon A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA KURA ÇEKİMİNE KALAN TAKIMLAR

-Eyüpspor

-Çaykur Rizespor

-Konyaspor

-Alanyaspor

-Boluspor

-Kocaelispor

-İstanbulspor

-Bodrum FK

-Sivasspor

-Antalyaspor

-Erzurumspor

-Fatih Karagümrük

-Ankaragücü

-Gaziantep FK

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