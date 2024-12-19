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Haberler Futbol Tottenham 4-3 Manchester United (Maç sonucu ÖZET) Altay'lı ManU lig kupasına veda etti!

Tottenham 4-3 Manchester United (Maç sonucu ÖZET) Altay'lı ManU lig kupasına veda etti!

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli eldiven Altay Bayındır, ManU'da ilk 11'de sahada yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 01:02
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Tottenham 4-3 Manchester United (Maç sonucu ÖZET) Altay'lı ManU lig kupasına veda etti!

Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan mücadelede 15. dakikada Solanke ile öne geçen Tottenham, 47'de Kulusevski'yle farkı 2'ye çıkardı, 54'te tekrar sahneye çıkan Solanke skoru 3-0'a getirdi.

63'te Zirzkee ile durumu 3-1'e getiren Manchester United, 70. dakikada Diallo ile farkı bire indirdi.

Beraberlik için bastıran ManU savunmasında boşluklar verince 88'de Heung-Min Son farkı tekrar ikiye çıkardı: 4-2

Karşılaşmada gol perdesini 90+5'te ManU'dan Evans kapattı: 4-3.

Bu sonucun ardından Tottenham, Kırmızı Şeytanlar'ı lig kupasının dışına itti.

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Arsenal, Liverpool, Newcastle United ve Tottenham mücadele edecek.

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