  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Son dakika spor haberleri: Arda Güler'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Real Madrid'de şstediği süreyi bulamayan oyuncu için birçok takım devreye girerken şimdi de Alman devi harekete geçti. İşte transferin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

İspanyol basınından Bernabeu Digital'de yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi.

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.

Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...

İŞTE O HABER

REKLAM - Halkbank
Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...
DİĞER
Pınar Dilşeker sevenlerinden dua istedi! Pınar Dilşeker'in 75 yaşındaki annesi Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Bodrum FK mesaisi Fırtına'da Bodrum FK mesaisi 18:21
Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI 17:56
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 17:55
Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... 16:28
Antalyaspor penaltılarda kazandı! Antalyaspor penaltılarda kazandı! 15:55
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi 15:36
Daha Eski
Gol düellosunda turlayan Kocaeli Gol düellosunda turlayan Kocaeli 15:35
İstanbulspor gruplara kaldı İstanbulspor gruplara kaldı 15:33
Bolu rahat turladı Bolu rahat turladı 15:31
Bodrum FK adını gruplara yazdırdı Bodrum FK adını gruplara yazdırdı 15:20
Taha Akgül başkanlığa seçildi Taha Akgül başkanlığa seçildi 15:15
G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı 15:03