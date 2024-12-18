Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid...
Son dakika spor haberleri: Arda Güler'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Real Madrid'de şstediği süreyi bulamayan oyuncu için birçok takım devreye girerken şimdi de Alman devi harekete geçti. İşte transferin detayları...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 14:22
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Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Bernabeu Digital'de yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.
Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.
Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi.
Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.
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