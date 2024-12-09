Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı'ndan açıklama: "Bir daha Halil Umut Meler'i çağırmayacağız!"

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro'dan FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler hakkında flaş bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab'ın evinde Al Hilal'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada düdük çalan Halil Umut Meler bu maçta gösterdiği performansla Al Shabab cephesinin yoğun tepkilerine maruz kalmıştı. Konuya dair açıklama yapan Manuel Navarro; "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.