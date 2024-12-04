  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karşıyaka ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karşıyaka - Ankaragücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karşıyaka ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Ankaragücü maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın soluna dünya yıldızı!
Dzeko'dan transferde büyük fedakarlık!
DİĞER
GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu
Güney Kore’de OHAL kısa sürdü! Meclis toplandı sıkıyönetim kaldırıldı: İktidar ve muhalefet istifa çağrısı yaptı
G.Saray'a 'Evet' demeye hazır!
Mertens'e dev talipler!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba 08:18
Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! 01:17
Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! 01:17
Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! 01:17
Özbek'ten o hakeme flaş sözler! Özbek'ten o hakeme flaş sözler! 01:17
Özbek'ten transfer müjdesi! Özbek'ten transfer müjdesi! 01:17
Daha Eski
Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... 01:17
Mertens'e dev talipler! Mertens'e dev talipler! 01:17
"G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" "G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" 01:17
"F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" "F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" 01:17
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 01:17
A. Efes evinde galip! A. Efes evinde galip! 01:17