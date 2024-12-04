Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karşıyaka - Ankaragücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karşıyaka ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Ankaragücü maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...