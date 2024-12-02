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Haberler Futbol FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! 20 binden fazla futbolcunun oylarıyla...

FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! 20 binden fazla futbolcunun oylarıyla...

FIFPro'nun 2005 yılından bu yana verdiği dünyada yılın 11'ini seçen ödüllerde adaylar açıklandı. Ödüller için aday isimler, yine profesyonel futbolcuların oyları ile seçildi. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 18:55
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FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! 20 binden fazla futbolcunun oylarıyla...

FIFPRO, "World XI Ödülleri" için adaylarını açıkladı. 70 ülkeden 21 binden fazla profesyonel futbolcu, diğer oyuncular için oy kullandı. Aday listesinin ardından yılın 11'inde yer almayı başaracak oyuncular, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü FIFPRO'nun dijital platformlarında açıklanacak.

FIFPRO yılın 11'i finalistleri, oyuncuların 21 Ağustos 2023 ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki performansları baz alınarak seçildi. Oyuncuların bu süre zarfında en az 30 resmi maçta yer almış olma şartı bulunmaktaydı.

İŞTE ADAYLAR

KALECİLER

Ederson (Manchester City, Brezilya)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)

Manuel Neuer (Bayern Münih, Almanya)

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SAVUNMA OYUNCULARI

Dani Carvajal (Real Madrid, İspanya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Virgil van Dijk (Liverpool, Hollanda)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, Hollanda)

Antonio Rudiger (Real Madrid, Almanya)

William Saliba (Arsenal, Fransa)

Kyle Walker ( Manchester City, İngiltere)

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ORTA SAHA OYUNCULARI

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Phil Foden (Manchester City, İngiltere)

Toni Kroos (Real Madrid, Almanya)

Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)

Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)

Rodri (Manchester City, İspanya)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

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HÜCUM OYUNCULARI

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Harry Kane (Bayern Munich, İngiltere)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Real Madrid, Fransa)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea, İngiltere)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portekiz)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brezilya)

Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

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