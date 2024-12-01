Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Aralık Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (beIN Sports 1)

19:00 Galatasaray-Eyüpspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (TRT Spor, beIN Sports 2)

16:00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 2)

16:00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

19:00 Vavacars Karagümrük-Esenler Erokspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

16:30 Chelsea-Aston Villa (beIN Sports 3)

16:30 Manchester United FC-Everton FC (beIN Sports Max 1)

16:30 Tottenham-Fulham FK (beIN Sports beIN Connect)

19:00 Liverpool-Manchester City FC (beIN Sports 3)

LaLiga

16:00 Villarreal-Girona

18:15 Real Madrid-Getafe

20:30 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao

23:00 Real Sociedad San Sebastian-Real Betis Sevilla

Serie A

14:30 Udinese Calcio-Genoa GFC

17:00 Parma-Lazio Rome

17:00 Torino FC-SSC Napoli

20:00 ACF Fiorentina-Inter Milano

22:45 US Lecce-Juventus Turin

Ligue 1

17:00 Montpellier-Lille OSC (beIN Sports beIN Connect)

19:00 Le Havre-Angers (beIN Sports beIN Connect)

19:00 Toulouse FC-Auxerre (beIN Sports Max 1)

19:00 Olympique Lyon-OGC Nice (beIN Sports beIN Connect)

22:45 Marsilya-Monaco (beIN Sports 3)

Bundesliga

17:30 Mainz 05-Hoffenheim (beIN Sports beIN Connect)

19:00 FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt (beIN Sports Max 2)

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