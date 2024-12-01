Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Aralık Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (beIN Sports 1)
19:00 Galatasaray-Eyüpspor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (TRT Spor, beIN Sports 2)
16:00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 2)
16:00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
19:00 Vavacars Karagümrük-Esenler Erokspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
Premier Lig
16:30 Chelsea-Aston Villa (beIN Sports 3)
16:30 Manchester United FC-Everton FC (beIN Sports Max 1)
16:30 Tottenham-Fulham FK (beIN Sports beIN Connect)
19:00 Liverpool-Manchester City FC (beIN Sports 3)
LaLiga
16:00 Villarreal-Girona
18:15 Real Madrid-Getafe
20:30 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
23:00 Real Sociedad San Sebastian-Real Betis Sevilla
Serie A
14:30 Udinese Calcio-Genoa GFC
17:00 Parma-Lazio Rome
17:00 Torino FC-SSC Napoli
20:00 ACF Fiorentina-Inter Milano
22:45 US Lecce-Juventus Turin
Ligue 1
17:00 Montpellier-Lille OSC (beIN Sports beIN Connect)
19:00 Le Havre-Angers (beIN Sports beIN Connect)
19:00 Toulouse FC-Auxerre (beIN Sports Max 1)
19:00 Olympique Lyon-OGC Nice (beIN Sports beIN Connect)
22:45 Marsilya-Monaco (beIN Sports 3)
Bundesliga
17:30 Mainz 05-Hoffenheim (beIN Sports beIN Connect)
19:00 FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt (beIN Sports Max 2)
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