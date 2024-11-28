  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı!

Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı!

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı'nda ilk kez resmi müsabaka oynandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı!

Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, Sinopspor ile Geredespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçıyla hizmete alındı.

Maçı, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer, taraftarlarla birlikte izledi.

Maçta Sinopspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mor-beyazlı takım, aldığı bu sonuçla statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporu adına önemli bir yatırımın daha hizmete alınmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Katkıları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Özhan, stadın Sinop halkına hayırlı olmasını diledi.

Özhan, yeni statla birlikte Sinopspor'un da büyük başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayarak, "Türk sporuna, Sinop halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Sinopspor inşallah burada büyük başarılar elde edecek." diye konuştu.

Sırp golcü G.Saray'ı değerlendirecek!
F.Bahçe'den En-Nesyri için flaş talep!
DİĞER
Kaan Urgancıoğlu'nun yakışıklı kardeşi de çok ünlüymüş! Meğer aynı dizide oynamışlar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu
Mane transferinde şok iddia!
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:47
Barcelona - Real Madrid maçı detayları! Barcelona - Real Madrid maçı detayları! 14:35
Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı! Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı! 14:32
Vakıfbank - Milano maçı detayları! Vakıfbank - Milano maçı detayları! 14:29
F.Bahçe Slobodan Kovac ile anlaştı! F.Bahçe Slobodan Kovac ile anlaştı! 14:23
F.Bahçe'den En-Nesyri için flaş talep! F.Bahçe'den En-Nesyri için flaş talep! 14:16
Daha Eski
Frank Lampard'ın yeni takımı belli oldu! Frank Lampard'ın yeni takımı belli oldu! 14:07
Az Alkmaar - Galatasaray maçı detayları! Az Alkmaar - Galatasaray maçı detayları! 14:05
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? 14:05
F.Bahçe Medicana yeni antrenörünü açıkladı! F.Bahçe Medicana yeni antrenörünü açıkladı! 14:02
Al Nassr - Damac maçı ne zaman? Al Nassr - Damac maçı ne zaman? 13:36
Cagliari - Hellas Verona maçı ne zaman? Cagliari - Hellas Verona maçı ne zaman? 13:28