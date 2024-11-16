Avusturya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Avusturya - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avusturya ile Slovenya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Avusturya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Slovenya maçı 17 Kasım Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈