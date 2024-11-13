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1000 golü çok istiyor
Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen 39 yaşındaki futbol cu Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1000 gole ulaşmak istediğini - belirtti. Ronaldo, "Hedefimin kariyerimde 1000 gol atmak olduğunu söylemiştim. Gelecek yıllarda bacaklarım bana ne söyler bilmi yorum. 1000 gole ulaşırsam harika olacak ama ulaşamazsam - zaten futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusuyum" dedi.
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